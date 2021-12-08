Bozcaada ve Gökçeada’ya fırtına engeli!

Fırtına nedeniyle Bozcaada'dan Geyikli'ye 14.00 ve 18.00 ile Geyikli'den Bozcaada'ya 15.00 ve 19.00 seferleri ve Gökçeada'dan Kabatepe'ye 13.00 ve 17.00 ile Kabatepe'den Gökçeada'ya 15.00 ve 19.00 seferleri iptal edildi.

Diğer güzergahlarda ise ulaşım normal seyrinde devam edecek.