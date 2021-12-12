Haberler Yaşam Haberleri Bozcaada’ya bazı feribot seferleri iptal edildi
Giriş Tarihi: 12.12.2021 14:09

Bozcaada’ya bazı feribot seferleri iptal edildi

DHA
Bozcaada’ya bazı feribot seferleri iptal edildi

Kuzey Ege Denizi'nde etkili olan fırtına nedeniyle, Çanakkale'de  Bozcaada-Geyikli hattında bazı feribot seferleri iptal edildi.

Bozcaada-Geyikli hattında sabahki feribot seferleri kuvvetli lodos nedeniyle yapılamadı. Çanakkale Boğazı ve Aadalar hattında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firması, olumsuz hava şartlarından dolayı Bozcaada'dan saat 14.00, Geyikli'den ise saat 15.00 seferlerinin de iptal edildiğini duyurdu. Tarifede bulunan diğer seferlerin durumunun ise gün içerisinde netlik kazanacağı açıklandı.

Kabatepe-Gökçeada hattında ise, olumsuz hava şartlarından dolayı Gökçeada'dan saat 13.00 ve 17.00 seferlerinin yerine saat 15.00, 19.00 ve 23.00'te, Kabatepe'den ise saat 15.00 ve 19.00'daki seferlerin yerine ise saat 17.00 ve 21.00'de seferler yapılacağı açıklandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: PKK'nın dağ kadrosundan İBB'ye! İşte belediyedeki görevleri ve kimlikleri...
Başkan Erdoğan uyarmıştı! Stokçuların yeni oyunu deşifre oldu
İmamoğlu ve sözcüsüne bir tokat daha
Sena Altan'nın ağabeyinden duygulandıran paylaşım
Son dakika...Antalyaspor mağlubiyeti sonrası flaş sözler! "Sihirbazını kaybetmiş Trabzon..."
Son dakika: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den asgari ücret ve 3600 ek gösterge açıklaması
Son dakika: Sincar'a hava harekatı! Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi!
Nitelikli salaklık
CHP’li belediyeler vurgun! Milyonluk fonu buharlaştırdılar
Kaderini nakavt etti! Türkiye’ye 14 yıl sonra madalya getiren genç boksör Kerem Özmen'in başarı hikayesi filmleri aratmadı!
Girişimciye özel banka şubesi
Girişimciye özel banka şubesi
ARKADAŞINA GÖNDER
Bozcaada’ya bazı feribot seferleri iptal edildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA