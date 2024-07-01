BOZDAK üyeleri Doğu Türkistan için yürüdü

Yoğun ilginin olduğu programa sporcular Türk ve Doğu Türkistan bayrakları ile katıldılar ve Çin zulmünü lanetlediler. Bu güzel ve anlamlı yürüyüşte al ve gök mavi bayraklarla çok güzel görüntüler oluştu.

Bozkır Dağcılık Doğa Sporları Kulübü kurucularından Mehmet Dim "Yıllardır devam eden Doğu Türkistan'daki kardeşlerimize karşı yapılan zulme, asimilasyon politikalarına karşı duyarsız kalamadık ve dağcılar olarak böyle bir yürüyüş düzenledik. Bu etkinliğin organizesinde bize büyük destek olan ve yürüyüşte mihmandarlık yapan Hakan Coşğun hocama, bayrak temini konusunda bize destek olan Yörük Türkmen Derneği Başkanı Çetin Özyön ve Mehmet Tanrıverdi'ye, yine bayrak temini konusunda destek olan ve Doğu Türkistan'da olanlar ile ilgili katılımcıları aydınlatan Doğu Türkistan asıllı Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Mahire Özçalık hocamıza, güzel fotoğraf ve drone çekimleri nedeniyle Mehmet ve Merve Çidem hocalarımıza, yemek ikramından dolayı Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen Başkanımıza ve bugünkü anlamlı programa katılan 100 yüreği güzel insana teşekkür ederiz" açıklamasında bulundu.