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Giriş Tarihi: 23.10.2024

Bozkırda gurur veren tablo

Aksaray’da yıllar önce Orman Genel Müdürlüğü’nün başlattığı ağaçlandırma seferberliği hedefine ulaştı. Ağaçlandırma çalışmaları ile çorak arazi 19 yılda orman oldu

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Bozkırda gurur veren tablo

Aksaray'da yıllar önce Orman Genel Müdürlüğü'nün başlattığı ağaçlandırma seferberliği hedefine ulaştı. Ekecik'te 20025 yılında ağaçlandırılan alan 19 yıl sonra ormana dönüştü. Gurur verici tablo gönüllere su serpti. Orman Genel Müdürlüğü, Ekecik dağı eteğindeki ağaçlandırma sahasına dikilen sedir ağaçlarının öncesi ve sonrası fotoğraflarını "Bozkır topraklara renk katan, nefes olan değişimin arkasındaki kahramanların emeğine sağlık" notuyla paylaştı.

Milli ağaçlandırma seferberlikleri 81 ilde meyvelerini vermeye devam ediyor. Aksaray Ekecik'te 2005 yılında orman Genel Müdürlüğü ile sivil toplum kuruluşların işbirliğinde dikimi yapılan fidanlar, 19 yılda ormana dönüştü. Ağaçlandırma sahasından paylaşılan fotoğraflar yeşile adım adım yolculuğu gözler önüne serdi. Orman Genel Müdürlüğü, Ekecik dağı eteğindeki ağaçlandırma sahasına dikilen sedir ağaçlarının öncesi ve sonrası fotoğraflarını "Bozkır topraklara renk katan, nefes olan değişimin arkasındaki kahramanların emeğine sağlık" notuyla paylaştı.

Ekecik dağı eteklerindeki ağaçlandırma sahası, Akin köyü ağaçlandırma sahasına kadar uzanarak bölgenin tam bir orman görüntüsüne kavuşması gönüllere su serpti. Paylaşıma vatandaşlar tebrik mesajları yazdı.

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Bozkırda gurur veren tablo
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