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Giriş Tarihi: 20.12.2022 18:23 Son Güncelleme: 20.12.2022 18:24

Bozkurt’ta korkutan yangın! 100 yıllık ahşap ev küle döndü

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde meydana gelen yangında 100 yıllık 2 katlı ahşap ev ve ahır kullanılamaz hale gelirken 2 keçi de telef oldu.

KAZIM BOLAT KAZIM BOLAT
Bozkurt’ta korkutan yangın! 100 yıllık ahşap ev küle döndü

Olay Bozkurt ilçesine bağlı Görentaş Köyü Orta Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre Mehmet Sandıkçıoğlu'na ait 100 yıllık 2 katlı ahşap evde yanan sobanın bacayı tutuşturması sonucu yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın tüm evi sardı. Yangına ilk müdahaleyi köy sakinleri yaparken olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Evinin çatısının yandığını gören Mehmet Sandıkçıoğlu kendisini dışarı atarak köy sakinlerden yardım istedi.

Köylülerin durumu itfaiyeye bildirmesi üzerine, Bozkurt Belediyesi ve Bozkurt Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, yoğun çabanın ardından çevredeki evlere sıçramadan kontrol altına alındı. Yangında ahırda bulunan 2 keçi ile tavuklar telef oldu.


Evinin yanışını yaşlı gözlerle izleyen Mehmet Sandıkçıoğlu, geceyi geçirmek için Bozkurt ilçe merkezinde bulunan yakınlarının yanına sığındı.

Yangın sonrasında jandarma ekipleri olay yerine incelemelerde bulurken yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Bozkurt’ta korkutan yangın! 100 yıllık ahşap ev küle döndü
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