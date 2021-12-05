Bozkurt’ta selde kaybolan berber Sinop’ta bulunmuştu: Talihsiz adam toprağa verildi...

Türkeli'nin Güzelkent köyü sahilinde balıkçılar, 2 gün önce karaya vuran ceset buldu. DNA incelemesi için Trabzon Adli Tıp Kurumuna gönderilen cesedin, Bozkurt'ta 11 Ağustos'taki sel felaketinde çöken Ölçer Apartmanı'nda yaşayan ve o günden bu yana kayıp olarak aranan berber Orhan Kalabalık'a ait olduğu tespit edildi.