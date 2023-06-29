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Giriş Tarihi: 29.6.2023 09:58 Son Güncelleme: 29.6.2023 10:19

Bozlak ustası Neşet Abalıoğlu, hayatını kaybetti

Bozlak kültürünün temsilcileri arasında yer alan, Kırıkkale’nin yakından tanıdığı ve çok sevdiği ses sanatçısı Neşet Abalıoğlu, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Ölümüyle sevenlerini derinden üzen Abalıoğlu, sanat camiasını da yasa boğdu.

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
Bozlak ustası Neşet Abalıoğlu, hayatını kaybetti

Türkiye genelinde tanınan Kırıkkaleli ses sanatçısı Neşet Abalıoğlu, hayatını kaybetti. 51 yaşında hayata gözlerini yuman Abalıoğlu, geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. Ölümüyle birlikte hem Kırıkkale halkını hem de sevenlerini derinden üzen Abalıoğlu, öğleyin kılınacak olan cenaze namazı sonrası sevenlerinin duaları eşliğinde toprağa verilecek.

NUR CAMİİNDEN KALDIRILACAK

Abalıoğlu, uzun yıllardır bozlak kültürünün yaşatılması amacıyla önemli başarılara imza atmıştı. Abalıoğlu'nun cenazesi 29 Haziren Perşembe günü namazına müteakip Nur Camiinden kaldırılacak. Abalıoğlu, 1972 yılında Kırıkkale'de doğdu. İlk ve orta öğretimini Kale İlköğretim Okulunda tamamladı. Ağabeyi Kamil Abalıoğlu çok sevilen bir halk müziği sanatçısı ve yapımcısıydı.

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Bozlak ustası Neşet Abalıoğlu, hayatını kaybetti
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