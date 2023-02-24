Bozo, Angel ve Patron 50 kişiyi kurtardı

İHH İnsani Yardım Vakfı Köpekli Arama Kurtarma Birimi'ne bağlı Bozo, Angel ve Patron isimli 3 köpek, afetin ilk gününden itibaren deprem bölgesindeki çalışmalara önemli katkılar sundu. Köpeklerin yer tespitleri sonrası arama kurtarma görevlilerince 50 kişi enkazdan sağ çıkarıldı. İHH Köpekli Arama Kurtarma Birimi Eğitmeni Mustafa Yorgancı, "10 gün boyunca Hatay, Gaziantep ve Malatya'da görev aldık. Habil Tanış Malatya'da, İbrahim Güler Gaziantep'te, ben ise Hatay'da köpeklerimizle çalıştık. 28 günlük Yiğit bebek ve annesi Hacer Hanım'ı sağ olarak enkazdan çıkarıp sağlık görevlilerine teslim ettiğimizde hem çok duygulandık hem de çok sevindik" dedi.