Bozo’nun vefası: Enkaz başında iki gün sahibini bekledi

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7.7 büyüklüğündeki ilk deprem, Hatay'ın Hassa İlçesi'ne bağlı Dermek köyünde de etkili oldu. Hatay'ın Hassa İlçesi'ne bağlı Dermek Mahallesi'nde hizmet veren Gökkuşağı Alabalık Tesisi, depremin şiddetiyle birlikte Amanos Dağları'ndan kopan devasa kaya parçaları nedeniyle yerle bir oldu. İşletme sahibi 64 yaşındaki 9 çocuk sahibi Mehmet Pilla da enkaz altında kaldı. 27 yıllık tesis yerle bir olurken Pilla'yı enkaz altından kurtarmak için seferber olan aile fertleri, 2'nci günün sonunda babalarının cansız bedenine ulaştı. Mehmet Pilla'nın yetiştirdiği 'Bozo' isimli köpek, 2 gün boyunca enkazın başından bir an olsun ayrılmayarak sahibinin çıkarılmasını bekledi.Mehmet Pilla'nın eniştesi Yemliha Gökçe, "27 yıl önce kurduğumuz tesisi tırnaklarımızla kazıyarak bu günlere getirdik. Çok güzel bir yerdi. Çevre illerden bile balığımızı yemek için gelenler vardı. Deprem sonrası buraya gelmek için çok uğraştık.Dağlardan kopan kaya parçaları yolları kapattı. Geldiğimizde her yer yıkılmıştı. Eniştemin 2 gün sonunda cansız bedenine ulaştık. Biz dağ eteğinde kendimizi güvende sanıyorduk ama dağdan kopan kaya parçaları yıkıma sebep oldu. Devlet yanımızda. Yaralarımızı birlikte saracağız. Eski günlerine getirmek için çalışacağız" dedi.