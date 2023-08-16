Bozova’da arkadaşlar arasında çıkan kavgada 1 genç hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesine bağlı Yaşlıca mahallesinde dün gece geç saatlerinde meydana gelen olayda, iddialara göre Celal Badem (16), K.K (16) ve M.K.(14) arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonucunda 16 yaşındaki Celal Badem, arkadaşları K.K. ve M.K tarafından parke taşıyla darp edilerek ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Celal Badem, kaldırıldığı Bozova Devlet Hastanesinde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

Jandarma ekipleri Celal Badem'in ölümüne sebep olduğu iddia edilen 2 genci gözaltına aldı. Celal Badem'ın cenazesi otopsi işlemleri için Şanlıurfa adli tıp kurumuna kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.