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Giriş Tarihi: 8.8.2023 18:18 Son Güncelleme: 8.8.2023 18:20

Bozova’da kaza: 5 yaşındaki kız kurtarılamadı

Bozova’da otomobilin çarptığı 5 yaşındaki çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Bozova’da kaza: 5 yaşındaki kız kurtarılamadı

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde meydana gelen kazada iddiaya göre, K.E. yönetimindeki otomobil, Şanlıurfa- Adıyaman kara yolunun Bozova ilçesi girişinde yolun karşısına geçmeye çalışan 5 yaşındaki Eylül Bostancı'ya çarptı. Kazada ağır yaralanan küçük kız hemen Bozova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Buradaki müdahalesinin ardından Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Eylül Bostancı burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Küçük kıza çarpan sürücü K.E. gözaltına alınırken Eylül'ün cansız bedeni otopsi işlemleri için Şanlıurfa adli tıp kumruna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Bozova’da kaza: 5 yaşındaki kız kurtarılamadı
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