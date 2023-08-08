Bozova’da kaza: 5 yaşındaki kız kurtarılamadı

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde meydana gelen kazada iddiaya göre, K.E. yönetimindeki otomobil, Şanlıurfa- Adıyaman kara yolunun Bozova ilçesi girişinde yolun karşısına geçmeye çalışan 5 yaşındaki Eylül Bostancı'ya çarptı. Kazada ağır yaralanan küçük kız hemen Bozova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Buradaki müdahalesinin ardından Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Eylül Bostancı burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Küçük kıza çarpan sürücü K.E. gözaltına alınırken Eylül'ün cansız bedeni otopsi işlemleri için Şanlıurfa adli tıp kumruna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.