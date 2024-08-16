Bozova’da serinlemek için baraj göletine giren 2 kişi boğuldu

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesi Çatak Mahallesi'nden İbrahim Ç. ve Vefa A. serinlemek için Çatak'ta bulunan Atatürk baraj göletine girdi. Gölete giren 2 kişi bir süre sonra gözden kayboldu.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, sualtı polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipleri suda yaptıkları çalışmada 30 yaşındaki İbrahim Ç. ve 18 yaşındaki Vefa A.'nın bedenine ulaştı. Sudan çıkarılan iki kişi yapılan kontrolde öldükleri belirlendi.

Hayatını kaybeden 2 kişinin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.