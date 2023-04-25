Haberler Yaşam Haberleri Bozova’da traktörün altında kalan sürücü öldü
Giriş Tarihi: 25.4.2023 15:28 Son Güncelleme: 25.4.2023 15:44

Bozova’da traktörün altında kalan sürücü öldü

Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde dağlık alanda fıstık tarlasında sürüm sırasında traktör devrildi. Traktörün altına kalan sürücü hayatını kaybetti.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Bozova’da traktörün altında kalan sürücü öldü

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesine bağlı Arıkök mahallesinde iddiaya göre, dağlık alanda bulunan fıstık tarlasında traktör ile tarlada sürüm yapan Bedir E. direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu traktör devrildi. Devrilen traktörün altında kalan Sürücü Bedir E. ağır yaralandı. Tarlada bulunan yakınların ihbarı üzerine olay yerine iş makinesi ve sağlık ekibi sevk edildi.

İş makinesi yardımı ile traktör altından çıkarılan sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bozova devlet hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtulmadı. Bedir E'nın cenazesi otopsi işlemleri için Şanlıurfa adli tıp kurumuna kaldırıldı Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

EN ÇOK OKUNANLAR

İYİ Parti'de büyük çöküş! Aytun Çıray, nedenleri 8 maddede sıraladı
Kemal Kılıçdaroğlu'na Ardahan’da soğuk duş! Konuşmasını kısa tutumak zorunda kaldı
Son dakika: Başkan Erdoğan Mayıs ayını işaret etti: 45 bin yeni sözleşmeli öğretmen ataması planlıyoruz
SON DAKİKA: Kirada yüzde 25 artış sınırı süresi uzatılıyor! Fahiş kira artışlarına hapis geliyor
Son dakika | Başkan Erdoğan'dan Manisa'da 7'li koalisyona sert tepki: Milletim bunlara oy vermez
Muharrem İnce'den 7'li koalisyona 'son çağrı': Maskelerinizi tek tek düşürürüm!
KIZILELMA İstanbul semalarında süzüldü ve Atatürk Havalimanı'na indi
PKK’nın cumhurbaşkanı adayı
SON DAKİKA: Kartelleşen yanacak! Zincir marketlerin iptal davalarına mahkemeden ret
SON DAKİKA: TOKİ'den İstanbul'da inşa edilecek konutlar hakkında açıklama
ARKADAŞINA GÖNDER
Bozova’da traktörün altında kalan sürücü öldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA