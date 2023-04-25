Bozova’da traktörün altında kalan sürücü öldü

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesine bağlı Arıkök mahallesinde iddiaya göre, dağlık alanda bulunan fıstık tarlasında traktör ile tarlada sürüm yapan Bedir E. direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu traktör devrildi. Devrilen traktörün altında kalan Sürücü Bedir E. ağır yaralandı. Tarlada bulunan yakınların ihbarı üzerine olay yerine iş makinesi ve sağlık ekibi sevk edildi.

İş makinesi yardımı ile traktör altından çıkarılan sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bozova devlet hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtulmadı. Bedir E'nın cenazesi otopsi işlemleri için Şanlıurfa adli tıp kurumuna kaldırıldı Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.