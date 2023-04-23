’Boztepe Seyir Terası ve Yürüyüş Platformu’ açıldı

Trabzon'un vizyon projelerinden biri olan ve Ortahisar Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Boztepe Seyir Terası ve Yürüyüş Platformu'nun açılışı kalabalık bir katılımla gerçekleştirildi.

"İNANÇ TURİZMİNİN OLDUĞU BİR BÖLGE"

Tamamlanan Boztepe Seyir Terası ve Yürüyüş Platformu'nun açılışında konuşan Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, projeyi Trabzon'a kazandırmanın mutluluğunu ve gururunu yaşadığını kaydederek, "Seyir Terasımız 900 metre uzunluğunda yürüyüş parkuruyla beraber bir bir cam ve bir ahşap terasın bulunduğu 1100 metre karelik güzel bir yaşam alanı. Bu bölgemiz tarihten beri önem arz eden bir bölgemiz, bir inanç turizminin de olduğu bir bölge. Geçen yıl hizmete aldığımız Kızlar Manastırı'nın olduğu bir turizm aksı. Dolayısıyla bu eserle birlikte şehrimize ayrı bir turizm destinasyonu kazandırdığımızı düşünüyoruz. Bundan dolayı da mutluyuz, gururluyuz. Büyük destekler aldık bu proje için. Özellikle İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Murat Kurum'a, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Adil Karaismailoğlu, Karayolları Genel Müdürü Abdülkadir Uraloğlu ve bölge müdürümüze, DOKAP Başkanımız Hakan Gültekin Bey'e ve katkı sağlayan herkese çok çok teşekkür ediyorum. Bu güzel eserimiz şehrimize hayırlı, uğurlu olsun." şeklinde konuştu.

"TURİZME HİZMET EDECEK"

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, konuşmasında Trabzon'un gelişen turizm trendine uygun olarak açılan projenin çok anlamlı olduğunu belirterek, "Ramazan Bayramınızı ve 20 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tebrik ediyorum. İki bayramı idrak ettiğimiz bu günde Ortahisar Belediyemizin yapmış olduğu bu güzel projenin, bu anlamlı projenin açılışını sayın bakanımızın ellerinden gerçekleştireceğiz. Trabzon için çok anlamlı olan bu projelerin açılışına her zaman ihtiyacımız var. Her zaman söylüyoruz, Trabzon bir tarih şehri, bir medeniyet şehri, bir spor şehri ama en önemlisi de Trabzon bir turizm şehridir diyoruz. İşte bu turizm şehrine yakışan, gelen turistlerin ilimizde uzun süre vakit geçirebileceği ve daha uzun süre ilimizde kalmaları adına bizim farklı, çeşitli destinasyonlara ihtiyacımız var. İşte bu proje de turizmimize hizmet edecek. Çok güzel mesire ve seyir alanı olarak hizmet verecek. Ben Ortahisar Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum." ifadelerine yer verdi.

"TRABZON BU PROJELERİ HAK EDİYOR"

Açılış töreninde bir konuşma yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ise, Trabzon'un güzelliklerine güzellik katacak bir projenin açılışında olmaktan büyük bir memnuniyet ve gurur duyduğunu ifade ederek, "Boztepe bizim çocukluğumuzun geçtiği, nefes aldığımız önemli yerlerden bir tanesi. Şimdi de Trabzonlulara çok güzel bir seyir terasıyla hizmet vermeye devam edecek. Ayrıca şehrimize gelen turistlere de renk katacak. Trabzon bu tür projeleri çok hak ediyor. Burası kadım bir şehir, renkli bir şehir. Dünyanın neresine giderseniz mutlaka bir tane Trabzonlu bulursunuz. Burası çok güzel bir yer olmuş. Hem seyir terası, hem de yürüme alanları çok güzel. Boztepe'ye renk katacak bir proje" diye konuştu.

"ŞEHRİMİZE NEFES ALDIRACAĞIZ"

Trabzon'da çok önemli gelişmelerin yaşandığına vurgu yapan Bakan Karaismailoğlu, "Yarın Kanuni Bulvarı'nın önemli bir kesimini hizmete açacağız. Erdoğdu, Bahçeçik ve Yeni Cuma bağlantısını açacağız. İnşallah Kanuni Bulvarı'nı da yıl sonuna kadar Değirmendere'den Sahil Yolu'na bağlayarak şehrimize nefes aldıracağız. Büyükşehir'in de çok önemli çalışmaları var. Ganita'yı 30 Nisan'da Trabzonluların hizmetine sunacağız. Ardından 1 Mayıs'ta 16 km uzunluğundaki Güney Çevre Yolu'nun Akçaabat kısmının temelini atacağız." dedi.

"TRABZON TÜRKİYE'NİN PARLAYAN YILDIZI OLACAK"

Şehri gelen turistlerin çok güzel ve misafirperver bir şekilde ağırlanması gerektiğini ifade eden Bakan Karaismailoğu, "Şehrimizde turizm hızlı gelişiyor. Dünyanın her tarafından şehrimize akın var. Burada da bize çok iş düşüyor. Onları çok güzel ağırlamalıyız. Trabzonluların misafirperverliğini gelen turistlere göstermeliyiz. Önümüzdeki günlerde Dış İşleri Bakanlığımız burada bir temsilcilik açacak. Dış İşleri Bakanımız Mevlut Çavuşoğlu ile görüştüm. Buraya büyükelçi atayacaklar. Şehrimiz gelişmeye çok müsait. Bütün uluslararası koridorların buluştuğu bir nokta. Önümüzdeki yıllar Türkiye Yüzyılı olduğu gibi Trabzon'un da yılları olacak. Trabzon Türkiye'nin parlayan yıldızı olmaya çok hızlı bir şekilde devam edecek. Havalimanımızı denize dolgu alan üzerinde yapacağız. Demir yolu ve kent içi raylı sistemler konusunda da önemli adımlar atıyoruz." cümlelerine yer verdi.

"EN BÜYÜK YATIRIM TRABZON'A YAPILDI"

Trabzon'da 5 yıl içinde 350 bin kişilik istihdamı alanı oluşturacaklarına dikkati çeken Bakan İsmailoğlu, "20 yıldır Trabzon'a çok şeyler yaptık. Şu anda Trabzon'da devam eden 23 tane karayolu projemiz var. Sadece Karayolları Trabzon'a 75 milyar liralık yatırım yapmıştır. Türkiye'de yapılan yatırımların en büyüğü Trabzon'a yapılmıştır. Ama tabi ki yetmez, Trabzon'da hedeflerimiz var. Bu hedefleri geliştirmek için de daha büyük yatırımlar yapacağız. Türkiye genelinde de çok önemli yatırımlar var. Mega projelerimizi bir bir devreye alıyoruz. Trabzon için önümüzdeki 5 yıl içinde 350 bin kişilik istihdam alanı oluşturacağız. Trabzon'dan bize vereceğiniz destek ve bunun Türkiye'deki yansımaları bu projelerin hayata geçirilmesinde olağanüstü etki yapacaktır. Boztepe'de böyle muhteşem bir proje açmanın gururunu yaşıyoruz. Projemizin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." ifadelerine yer verdi.

Açılış sonrası Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç protokol üyeleriyle birlikte Boztepe Seyir Terası ve Yürüyüş Platformu'nu gezerek Trabzon'un manzarasını seyrettiler.

Projenin açılışına; Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı, AK parti Trabzon Milletvekili adayı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Trabzon Milletvekili adayı Mustafa Şen, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu, AK Parti Ortahisar İlçe Başkanı Selahaddin Çebi, Ortahisar Kaymakamı Gürkan Demirkale, MHP İl Başkanı Ömer Ayar, Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Başkanı Bekir Aktürk, Ortahisar Belediye Meclis üyeleri, STK temsilcileri, muhtarlar ile çok sayıda vatandaş katıldı.