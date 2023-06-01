Haberler Yaşam Haberleri Boztepe yürüyüş ve seyir terası 40 günde 300 bin ziyaretçiyi ağırladı
Giriş Tarihi: 1.6.2023 17:37 Son Güncelleme: 1.6.2023 17:48

Boztepe yürüyüş ve seyir terası 40 günde 300 bin ziyaretçiyi ağırladı

Trabzon'u yüksekten görmek isteyenlere alternatif sunmak için Ortahisar Belediyesi tarafından yapılan ve 23 Nisan’da hizmete açılan Boztepe Seyir Terası ve Yürüyüş Yolu, açıldığından bu yana 40 günde 300 bini aşkın ziyaretçiyi ağırladı. Ortahisar Belediyesi Başkanı Ahmet Metin Genç, Boztepe Seyir Terası ve Yürüyüş Yolu’nun açıldığı günden beri çok büyük rağbet gösterdiğini belirterek, bugüne kadar 300 binin üzerinde ziyaretçinin gezdiğini kayetti. Başkan Genç, Seyir terası ve yürüyüş yolunu gezerek vatandaşlarla sohbet etti.

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Boztepe yürüyüş ve seyir terası 40 günde 300 bin ziyaretçiyi ağırladı

Başkan Genç, 23 Nisan'da açılan seyir terasını bugüne kadar 300 binin üzerinde ziyaretçinin gezdiğini belirterek, vatandaşların projeyle ilgili beğenileri iletmesinden memnuniyet duyduğunu aktardı. Boztepe'de yer alan askeri alanın Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından 'Boztepe Kentsel Tasarım Projesi' adı altında yeniden düzenleneceğini ifade eden Başkan Genç, "Boztepe'deki askeri alanda Seyir Terası ve Yürüyüş Yolumuzu tamamlayacak çok güzel bir yaşam alanı oluşturulacak. Boztepe'deki askeri alan Milli Savunma Bakanlığı ile yapılan protokol çerçevesinde Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ne devredildi. Büyükşehir Belediyemiz burada çok güzel bir yaşam alanını hayata geçirecek. Böylece Seyir Terası projemizi tamamlayıcı nitelikte olacak olan projeyle birlikte tıpkı millet bahçeleri gibi Boztepe yeni bir yaşam alanına dönüşecek" dedi.

Boztepe Seyir Terası ve Yürüyüş Yolu projesinde yürüyüş, seyir, dinlenme, yeme ve içme üniteleri bulunuyor. Tarihi Kızlar Manastırı'ndan başlayarak doğu istikametine ilerleyen proje, yaklaşık 5 bin metrekarelik yüzey alanına sahip 1 kilometrelik güzergahtan oluşuyor. Vatandaşların projeyle ilgili beğenileri iletmesinden son derece memnuniyet duyduğunu belirten Genç, "Boztepe'ye bir uğrayıp manzarayı seyredelim dedik. Kıymetli hemşehrilerimiz ve yabancı ziyaretçilerimizle karşılaştık. Onlarla sohbet ettik. Buraya oldukça ilgi gösteriyorlar. Hepsi projeyle ilgili memnuniyetlerini ve hayranlıklarını dile getirdi. Bundan gayet mutlu olduk, memnun kaldık. Bu tarzda yeni projeleri hayata geçirmek için de oldukça motive olduk. Demek ki, şehrimizin bu nitelikte projelere, yaşam alanlarına ihtiyacı varmış. Öyle görülüyor ki, burası yaz mevsiminin en cazip alanlarından biri olacak" diye konuştu.

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Boztepe yürüyüş ve seyir terası 40 günde 300 bin ziyaretçiyi ağırladı
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