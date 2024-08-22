Bozuk para dolandırıcısı polisten kaçamadı

İstanbul'da bir kişi petrol istasyonları ve fırınları arayıp 'Elimde bozuk para var' diyerek dolandırdı. Petrol istasyonu ve fırın gibi işyerlerini arayan Doğan Y. adlı dolandırıcı, elinde yüklü miktarda madeni para olduğunu ve ihtiyaçları varsa paralarını bozabileceğini söyleyerek mağdurlarla işyeri yakınlarında bir adreste buluştu. Adrese gelen mağdurları yol üzerinde karşılayarak, "Sizi arayan bendim, acil işim çıktı, sen bana paraları ver, az ilerideki dükkânımdan bozuk paraları al" diyerek kandırıp hızla olay yerinden uzaklaşıyordu. Belirtilen adrese giden mağdurlar, gittikleri işyerinde dolandırıldıklarını anlıyordu. Mağdurların şikâyeti üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Ayarlanan buluşma alanlarında kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, 54 yaşındaki şüpheli Doğan Y.'nin kimliğini tespit etti. Yakalanan şüphelinin 35 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.