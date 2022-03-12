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Giriş Tarihi: 12.3.2022

Bozuk telefondan ‘yasak aşk’ çıktı

SEDA NUR GÜNAYDIN SEDA NUR GÜNAYDIN
Bozuk telefondan ‘yasak aşk’ çıktı
İstanbul Çekmeköy'de 2 çocuk babası telefon teknisyeni M.Ö., eşinin arızalı telefonunu tamir ederken karısının kendisini en yakın arkadaşıyla aldattığını öğrendi. 38 yaşındaki M.Ö., yıllardır aynı yastığa baş koyduğu ve çocuklarının annesi olan eşinin, kendisini en yakın arkadaşı ile aldatmasını acı şekilde öğrendi. Uzun süredir durumdan şüphelense de en yakınındaki iki kişiye bu ihaneti konduramayan M.Ö., mesleği sayesinde yasak aşk gerçeğiyle yüzleşti. Telefon teknisyeni M.Ö., iddiaya göre eşi Z.Ö.'nün bozulan telefonunu tamir sırasında kurcalarken, eşinin en yakın arkadaşı C.T. ile mesajlaşmalarını ve uygunsuz videolarını gördü. Beyninden vurulmuşa dönen adam, sinir krizi geçirdi ve 25 Şubat'ta yanına silah alıp soluğu bir şirkette müdür olan arkadaşının yanında aldı.

HAKSIZ TAHRİK
Kafasına silah tuttuğu C.T.'yi şirketin deposuna indiren M.Ö., uğradığı ihanetin hesabını sormak istedi. Karısıyla ilişki yaşadığını reddeden arkadaşına telefonundan eşini aratan M.Ö., eşinin samimi konuşmalarını duyunca ikinci şoku yaşadı. Depoya gelen polis, M.Ö.'yü gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. M.Ö., "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Eşi ve arkadaşının 5 yıllık ilişkilerinin olduğunu iddia eden M.Ö., "Eşim vefat eden babamın cenazesine katılmamak için çeşitli bahaneler uydurdu. Ardından ikisi birlikte cenazeye geldi. Benden habersiz C.T.'yi eve alıyormuş. Apartmandaki görüntü kayıtlarını da sildirmişler" dedi. Hâkimlik, şüphelinin haksız tahrik altında kalma ihtimali gerekçeleriyle M.Ö.'nün serbest bırakılmasına karar verdi. Ayrıca M.Ö.'nün eşine zina nedeniyle boşanma davası açtığı da öğrenildi.

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Bozuk telefondan ‘yasak aşk’ çıktı
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