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Giriş Tarihi: 22.1.2025 09:17 Son Güncelleme: 22.1.2025 09:19

Bozulan aracı iterken başka bir aracın çarpması sonucu öldü

İzmir’de bozulan otomobilini otoyolda iten Muhammed Taha Akay (29), arkadan gelen başka bir otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Bozulan aracı iterken başka bir aracın çarpması sonucu öldü

Kaza, saat 01.00 sıralarında İzmir Çevreyolu'nda meydana geldi. İddiaya göre, otomobili ile seyir halinde olan Muhammed Taha Akay, Buca Batı girişine geldiği sırada, otomobili henüz belirlenemeyen bir nedenle arıza yaptı. Otomobilden inen Akay, aracını emniyet şeridine doğru itelemeye başladı. Bu sırada, arkasından gelen T.T. (28) yönetimindeki otomobil Akay'a çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Akay, yerde metrelerce sürüklenirken sürücü T.T. yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri yol güvenliğini sağlarken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Muhammed Taha Akay'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Yaralı otomobil sürücüsü T.T. olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, Akay'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Öte yandan, kaza ile ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, yaralı sürücü T.T.'nin tedavisinin ardından gözaltına alınacağı öğrenildi.

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Bozulan aracı iterken başka bir aracın çarpması sonucu öldü
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