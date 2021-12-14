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Giriş Tarihi: 14.12.2021

Braille alfabesiyle mahkeme kararı

BERKAN ÇETİN BERKAN ÇETİN
Braille alfabesiyle mahkeme kararı
DENİZLİ'DE kadın hâkim, taraflardan biri görme engelli olunca, mahkemenin kararını Braille alfabesi ile de yazdırdı. Denizli'nin Çivril ilçesinde Asliye Ceza Mahkemesi tarafından görülen 'imar kirliliği' davasında iki taraftan birinin görme engelli olması davada farklı bir uygulamayı da beraberinde getirdi. Hâkim Meltem Sal, davayı sonuçlandırdıktan sonra, görme engelli taraf Cafer Güneş'in de okuyabilmesi için kararı ayrıca Braille alfabesiyle yazdırdı. Karar daha sonra görme engelli Güneş'e sunuldu.

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Braille alfabesiyle mahkeme kararı
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