Bravo gençler

Düzce Üniversitesi'nde öğrenciler, Hatay'da depremde hasar alan okulun yenilemesini yaparak konteynerdeki eğitimi okula taşıdı. Samandağ'a bağlı Yeniköy Mahallesi'nde bulunan ilkokul ile daha önce lojman olarak kullanılan yapıyı anaokula dönüştürme çalışmalarına başlayan öğrenciler, burslarından ayırdıkları ile bölgede dönüşüm çalışmasına başladı. Minik öğrencilere eğitim yuvası hazırlamak için bölgede olduklarını belirten Ebru Gül Kılıç, "Hatay'da bir okul yeniliyoruz. İnşallah çocuklarımız çok sever. Arkadaşlarımız çizimlerine başladı. Atatürk portresini çıkarıyoruz. Her şey çok güzel olacak" diye konuştu.