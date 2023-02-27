Bravo sana Yıldız

Ankara'da yaşayan evli ve bir kız çocuğu annesi Türkiye Tekerlekli Sandalye Kadın Basketbol A Milli Takımı'nın eski oyuncusu Yıldız Kartal (39), 8 aylıkken omuriliğindeki tümör nedeniyle bedensel engelli olarak hayatına devam etmek zorunda kaldı. Sporu bıraktıktan sonra bir STK'da çalışan Kartal, tasarımını yaptığı tişört, sweatshirt, pano, cüzdan, çanta, önlük gibi özel çalışmalarını da 'Estrelladizayn' isimli Instagram hesabı üzerinden satmaya başladı. Şampiyon sporcu elde ettiği gelirle yüzlerce engelliye protez bacak, tekerlekli sandalye alarak hayatlarını değiştirdi. Depremde Hatay'da yakınlarını kaybeden, çok sayıda yakını evsiz kalan Kartal, elde ettiği geliri depremzedelere bağışlama kararı aldı. Kartal, "Babamların ve amcamların da evi yıkıldı. Elde ettiğim gelirle hem akrabalarıma hem de depremzedelere destek olacağım" dedi.