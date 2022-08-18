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Giriş Tarihi: 18.8.2022

Bravo Selman öğretmen

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Bravo Selman öğretmen
Diyarbakır doğumlu Selman Şen, 6 yıl önce Malatya İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi'ni bitirdikten sonra, memleketine dönüp İl Milli Eğitim'e bağlı Rehberlik Araştırma Merkezi'nde özel eğitim öğretmeni olarak göreve başladı. Çocukluklarını yaşayamayan lösemi, kelebek hastası, engelli ve otizm gibi rahatsızlıkları bulunan çocukların hayatlarına dokunmak isteyen bir çocuk babası Selman Şen (30), üniversite yıllarındaki tiyatro ve dekorasyon tecrübesini hasta çocukların yararına kullanmak üzere kolları sıvadı.

EVİNİN BİR ODASINI ATÖLYEYE ÇEVİRDİ
Selman Şen, üç odalı evinin bir odasını atölyeye çevirdi. Topladığı atık malzemelerden oyuncaklar yapmaya başladı. Şen, bunları evinden çıkamayan çocuklara hediye etti. Çocuklar için ilk olarak hayatlarında hiç gitmedikleri lunapark, oyun parkı ve akvaryum yapan Selman Şen, oyuncakların yapım aşamalarını da videoya çekerek, 'Oyuncak Manavı' adlı Youtube hesabından paylaşıyor. Şen, 'Oyuncak Manavı' hesabı sayesinde ise şu ana kadar 200 binden fazla çocuğu ulaştı. SABAH'a konuşan Selman Şen, sıradaki hedefinin onkoloji hastanesinde tedavi gören çocuklar için bir oyuncak odası açmak olduğunu söyledi.

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Bravo Selman öğretmen
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