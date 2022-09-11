Bravo size! Onlarca çocuğun süper kahramanı oldular





Burada Eren'in çok mutlu olduğunu gören Sonuç, bunun sadece Eren'le sınırlı kalmamasını, diğer çocuklar içinde geçerli olması için harekete geçti. Musa Sonuç iki arkadaşı ile birlikte 'Eren'den Sonra İyilik' hareketi adı altında sosyal medya üzerinden bir grup kurdu.