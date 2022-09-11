Bravo size! Onlarca çocuğun süper kahramanı oldular

Konya'da huzurevinde çalışan Musa Sonuç, organizasyon işleri yaptığı zamanlarda 9 yıl önce bir arkadaşının kendisinden palyaço kıyafeti istemesinin ardından hayatı değişti.
Arkadaşından palyaço kıyafeti ile lösemi hastası 'Eren' isimli bir çocuğu sevindirmek istediğini öğrenen Sonuç, arkadaşı ile birlikte çocuğun yanına gitti.
Çoğunluğu sağlık personelinden oluşan 50'si aktif 150 üyesi bulunan grup palyaço ve süper kahramanların kostümlerini giyip, hastanelerde tedavileri süren lösemi hastası çocukları ziyaret edip, onlara hediyeler vererek mutlu ediyor.
7 ay öncede dernek çatısı altında birleşen grup, bununla da sınırlı kalmayıp şehit ailelerine de ziyaretlerde bulunuyor. Ayrıca ihtiyaç sahibi çocukların kıyafet ve ayakkabı ihtiyacını da karşılayan, başka illerdeki çocuklara oyuncaklarda gönderen gönüllüler, Bangladeş'te su kuyusu da açtırdı.
'GÖZ HAKKI MANAVI'
Grubun en önemli etkinliklerinden birisi ise 'Gök hakkı manavı'. Grup üyeleri aldıkları meyveleri pazar yerlerinde açtıkları stantlara koyuyor ve her çocuk canının çektiği istediği meyveyi oradan alıp yiyebiliyor. Bu projeleri çok sevilen grup etkinliklerini sıklaştırmaya başladı.
'SADECE EREN DEĞİL TÜM ÇOCUKLAR MUTLU OLSUN İSTEDİK'
Grubu kurarken yola 3 kişi çıktıklarını ancak şuan kendisi ve gönüllülerin olduğunu belirten Musa Sonuç SABAH'a konuştu. Sonuç, "Eren'in hastanedeki mutluluğunu görünce bunun sadece orada kalmamasını istedik.
9 yıl öce hep birlikte yola çıktık ve şimdi kocaman bir aileye dönüştük. Özellikle lösemi hastası çocuklarımızı ziyaret edip onlara moral veriyoruz. Tabi bunun yanında diğer servisteki çocuklarımızı da ihmal etmiyoruz.
Bende dahil palyaço ve çeşitli çizgi film kahramanlarının kostümlerini giyerek çocukları eğlendirmeye çalışıyoruz. Çok güzel ve özel tepkiler alıyoruz. Çocukların o mutluluklarını görünce bizde mutlu oluyoruz.