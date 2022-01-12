Bravo Yavuz öğretmen! Öğrencisini sırtında evine kadar taşıdı

Hakkâri-Şırnak-Van üçgeninde yer alan Işık Köyü'ndeki Işık İlkokul ve Ortaokulu'nun ilk görev yeri olduğunu belirten Cavdar, SABAH'a konuştu. Yoğun kar yağışı nedeniyle ekipler canla başla yol açma çalışması yaparken, öğrencilerin okuldan çıkış yaptığını ifade eden Işık Köyü İlkokulu ve Ortaokulu Müdürü Yavuz Cavdar, okulun taşımalı eğitim merkezi olduğunu söyledi.

Okul çıkışı esnasında bir öğrencinin yürümekte zorlandığını gördüğünü anlatan Cavdar, "1'inci sınıfa giden ve yaşı küçük olan Samet Kaçmaz isimli öğrencim daha fazla üşümesin diye sırtıma aldım. Yaklaşık 700 metre sırtımda taşıdığım öğrenciyi evine ulaştırmanın mutluluğunu yaşadım. Yol kapalı değildi. Devletimiz orada büyük bir seferberlikle çalışıp iş makineleri ile yolu açmaya çalışıyordu. Bu öğrencimiz evine yürüyerek gitmeye çalışırken zorlanıyordu. Her öğretmenin öğrencisi için yapması gerekeni yaptım. Onlar bizim için çok kıymetli. Devletimizin desteği ile öğrencilerimiz için bugüne kadar her türlü fedakârlığı yaptık, yapmaya da devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra ilk görev yeri olan 70 haneli dağ köyü Işık'ta önce öğretmen olarak görev yapan ve bir süre sonra okulun müdürlüğü görevine getirilen Cavdar, okulda 55'i kız 10 öğrencinin eğitim gördüğünü ve 11 öğretmenin ise görev yaptığını söyledi.