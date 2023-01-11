Brent petrol fiyatı 11 Ocak 2023: Brent petrol varil fiyatı ne kadar, kaç TL oldu, düştü mü, yükseldi mi, son durum ne?

Brent petrol varil fiyatı son durum 11 Ocak Çarşamba günüde en çok araştırılan konu başlıkları arasında yerini aldı. Dün 80 doların üstünü test eden Brent petrol varil fiyatı, bugün düşüşe geçti. Hal böyleyken akaryakıt fiyatlarında da düşüş beklentisi oluştu. Uluslararası akaryakıt fiyatlarını derin bir şekilde etkileyen Brent petrol canlı fiyat grafiği araştırılmaya başlandı. Peki, Brent petrol varil fiyatı ne kadar, kaç TL oldu, düştü mü, yükseldi mi, son durum ne? İşte, 11 Ocak 2023 canlı Brent petrol fiyat grafiği son durum!