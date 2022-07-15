Haberler Yaşam Haberleri SONDAKİKA BRENT PETROLDE SERT DÜŞÜŞ! Brent petrol fiyatı ne kadar? 15 Temmuz Brent petrol canlı fiyat grafiği
Giriş Tarihi: 15.7.2022 12:06 Son Güncelleme: 15.7.2022 12:06

SONDAKİKA BRENT PETROLDE SERT DÜŞÜŞ! Brent petrol fiyatı ne kadar? 15 Temmuz Brent petrol canlı fiyat grafiği

Brent petrol son dakika haberlerine baktığımızda piyasanın psikolojik barajı aşıp 100 doların altına indiğini gösteriyor. Uluslararası akaryakıt fiyatlarını derin bir şekilde etkileyen Brent petrol canlı fiyat grafiğine baktığımızda düşüş gözlemleniyor. Rus Ukrayna savaşından beri ilk defa bu kadar düşen petrol ile birlikte akaryakıt fiyatlarında da düşüş bekleniyor. İşte 15 Temmuz Brent petrol fiyat grafiği ile anlık durum!

SONDAKİKA BRENT PETROLDE SERT DÜŞÜŞ! Brent petrol fiyatı ne kadar? 15 Temmuz Brent petrol canlı fiyat grafiği

Brent Petrol düşüş devam ediyor. 100 dolar psikolojik barajını aşan petrol ile birlikte benzine indirim de geldi. Böylece dünya genelinde akaryakıt fiyatlarının düşmesi bekleniyor. Rus Ukrayna savaşı başladığından bu yanaki en düşük seviyesini görmüş durumda. İşte 15 Temmuz canlı Brent petrol fiyat grafiği

BRENT PETROL FİYATI NEDEN DÜŞÜYOR?

Küresel piyasalar, ABD enflasyon verileninin ülkeyi resesyona sürüklemesini beklemesinden ötürü fiyatlarda düşüş yaşanıyor.

Dün açıklanan verilere göre, ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık yüzde 1,3 ve yıllık yüzde 9,1 artarak beklentileri oldukça geride bırakırken, FED'in faiz artırımını daha mümkün hale getirebileceğinden endişe duyuluyor.

BRENT PETROL FİYATI NE KADAR?

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 98,48 dolardan işlem görüyor. Brent petrol, düne göre yüzde 0,63 oranında düşmüş durumda.

BRENT PETROL NEDİR?

Dünya petrol piyasasına yön veren petroldür. Londra Brent ya da Brent Blend olarak da bilinir. Çıkaran şirket Shell tarafından "Brent Goose" ismi verilmiş olup, içeriğinde %0,37 oranında sülfür bulunur ve bu da Brent Petrol'ün işlenmesi daha kolay olan "tatlı petrol" sınıfında yer almasını sağlar.

Ham petrolü işleyen rafineriler için düşük sülfürlü yani tatlı dediğimiz petrolden benzin veya dizel yakıtı üretmek daha kolaydır. Bu bölgeden çıkarılan petrol tatlı ve hafiftir. Bu yüzden rafine edilmesi kolay dolayısıyla benzin ve dizel yakıt üretimi için uygundur. Ayrıca denizden çıkarıldığı için nakliyesi doğrudan deniz üzerinden uzak bölgelere gönderimini kolaylaştırır.

Petrolün fiyatı için nereden geldiği ve hangi bölgeden çıkarıldığı önem arz eder. Üretimi daha ucuz ve hızlı olan daha çok talep görür. Denizden çıkarılan petrol ile karadan çıkarılan petrol fiyatı arasında da fark vardır.

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SONDAKİKA BRENT PETROLDE SERT DÜŞÜŞ! Brent petrol fiyatı ne kadar? 15 Temmuz Brent petrol canlı fiyat grafiği
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