Brent petrol fiyatı dalgalı hareketlerini sürdürüyor. Dünya akaryakıt piyasasını son derece etkileyen Brent Petrol fiyatı, kaç dolar olduğu araştırılıyor. Rus Ukrayna savaşı, tedarik krizi ve yeni arz alanlarının henüz yeterince bulunmaması fiyatlardaki dalgalanmaya sebebiyet veriyor. Peki, Brent petrol ne kadar, kaç dolar? İşte detaylar!
Geçtiğimiz hafta 114 dolar olan 1 varil Brent petrol, büyük düşüş yaşadı. Yaşadığı azalmayla birlikte 109 dolara kadar düşmüştü. Daha sonra 114'e kadar büyüyen petrol, şu an 113,72 dolar seviyesinde. 27 Haziran 2022 Brent petrol fiyatı 113,72 dolar seviyesinde ilerliyor.
G7 zirvesinin Rusya olmadan yapılması, daha sonra Rusya'ya karşı yaptırımların özellikle doğal gaz kısmında daha da artacağını gösteren açıklamaların yapılması Brent Petrol'deki dalgalanmaya sebep veriyor. G7 üyeleri Rus petrolüne tavan fiyat uygulaması ve gelirlerin kısılması gibi yaptırımları bekleniyor. Aynı zamanda İran ve Venezuela'nın tekrardan küresel petrol piyasasına girmesi petrol fiyatlarını etkiledi.
Geçen hafta ise;
Brent petrolün geçen haftaya göre düşme sebebi, ABD, İngiltere ve İsviçre merkez bankalarının faiz artırımı sonrası küresel petrol talebinin düşmesiyle alakalıydı. Şimdiyse Libya'da protestolar sebebiyle petrol sahaları ve limanları kapalı olduğu için fiyatlarda küçük bir artış var. Aynı zamanda Rus petrol ve doğalgazına yapılan ambargo sonrası nasıl bir yol izleneceği henüz kesin değil. ABD'nin stratejik petrol yataklarını kullanıma açacağının söylenmesi de bu durumda bir etken.
Dünya petrol piyasasına yön vermektedir. Londra Brent olarak da bilinir. Hafif petrol çıkartır. Dünyada sınırlı sayıda hafif petrol olduğu için değeri çok yüksektir. Ağır petrol dünyada çok olsa da çok az şirket çıkarmaya çalışır. Rafine edilmesi kolaydır ve denizden çıkarıldığı için deniz üzerinden dağıtımı oldukça kolaydır.