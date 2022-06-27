Geçen hafta ise;

Brent petrolün geçen haftaya göre düşme sebebi, ABD, İngiltere ve İsviçre merkez bankalarının faiz artırımı sonrası küresel petrol talebinin düşmesiyle alakalıydı. Şimdiyse Libya'da protestolar sebebiyle petrol sahaları ve limanları kapalı olduğu için fiyatlarda küçük bir artış var. Aynı zamanda Rus petrol ve doğalgazına yapılan ambargo sonrası nasıl bir yol izleneceği henüz kesin değil. ABD'nin stratejik petrol yataklarını kullanıma açacağının söylenmesi de bu durumda bir etken.