Brezilya Vize İstiyor Mu? Türkiye’den Brezilya’ya Gidişte Vize Ve Pasaport Gerekiyor Mu, Kalktı Mı?

Brezilya pasaportu, Brezilya'da federal polisler aracılığıyla çıkarılmaktadır. Bunun yanında Türkiye'de bulunan konsolosluklardan da Brezilya vizesi için talepte bulunabilirsiniz. Türkiye'den Brezilya'ya giderken kişilerin karşısına hangi ellerin çıktığı soru işaretidir. Direkt vizesiz bir şekilde Brezilya'nın ziyaret edilip edilmediği merak konusudur. Peki, Türkiye'den Brezilya'ya giderken vize ve pasaport gerekiyor mu, kalktı mı? Merak edilmektedir. Brezilya vize istiyor mu? İşte konuyla alakalı tüm detaylar…

Brezilya Vize İstiyor Mu, Kalktı Mı?

Brezilya'ya seyahat etmek isteyen Türk Vatandaşları Umumi (Bordo), Hususi (Yeşil), Hizmet (Gri), Diplomatik (Siyah) pasaportla 90 gün süre ile vizeden muaf bir şekilde seyahatlerini gerçekleştirebilmektedirler. Bununla birlikte Brezilya'ya gitmek için bazı evraklar gerekmektedir.

Brezilya 2004 yılından itibaren Türk Vatandaşlarına vize uygulamasını kaldırmış bulunmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşları Brezilya ziyareti için 1 yıl içerisinde 90 gün süre şartıyla vize almalarına gerekmemektedir. Ancak 90 günü geçen seyahatleri için; öğrenim görme, ticari sebepler ya da uzun süreli ikamet etmek istedikleri durumlarda Brezilya Ankara Büyükelçiliği veya Brezilya İstanbul Konsolosluğuna müracaat etmeleri gerekmektedir. Ayrıca Brezilya' ya turistik amaçlı seyahat etmek isteyen Türk Vatandaşlarının vize almalarına gerek olmasa dahi pasaportlarının geçerliliğinin minimum 6 ay daha süresinin olması ve seyahat planlarının belgelerini ülkeye girişte beyan edebilir durumda olmaları gerekmektedir.

Seyahat sağlık sigortası, Brezilya seyahatiniz boyunca yanınızda olmak zorundadır. Türkiye vatandaşları Brezilya üzeri bir başka Güney Amerika ülkesi seyahatinde bulunacak olmaları halinde vize muafiyeti anlaşmalarına dikkat etmeleri gerekmektedir.

Brezilya'ya öğrenim amacıyla gidecek veya uzun süreli seyahat gerçekleştirecek olan Türkiye vatandaşları ise bu ülkeye olan yolculukları öncesi Brezilya Büyükelçiliği Ankara veya Brezilya Konsolosluğu İstanbul içerisinde bulunan ilgili birimlerinden bilgi alışverişinde bulunmaları gerekmektedir.

Brezilya Pasaport İstiyor Mu?

Brezilya pasaportu, Brezilya Federal Polisi aracılığıyla Brezilya hükûmeti tarafından çıkarılan seyahat için resmi bir seyahat belgesidir. Brezilya pasaportu verildiği tarihten itibaren beş yıl süreyle geçerlidir. Diğer MERCOSUR ülkelerine (Arjantin, Brezilya, Paraguay ve Uruguay'a) yapılan seyahatlerde pasaport gerekmez. Vatandaşlara bu ülkeler için federal hükûmet tarafından verilen kimlik kartları kullanılabilir.

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi Brezilya'ya 90 gün süreyle Türkiye'den giderek vizesiz kalabilmeniz mümkündür. Buna karşılık bazı pasaport türlerine sahip olmanız gerekmektedir. Ancak Umumi (Bordo), Hususi (Yeşil), Hizmet (Gri), Diplomatik (Siyah) pasaportla 90 gün süre ile vizeden muaf bir şekilde seyahatlerini gerçekleştirebilmektedirler.