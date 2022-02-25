Brezilyalı İstanbul’u birbirine kattı! Sözleri herkesi şaşırttı!

Manoel O., "Öncelikle o gece o mahallede olan herkesten özür dilerim çünkü fazla ses çıkarmış olabilirim. Ben oradaki bir otelde kalıyordum. Orada da alkol aldım. O otelde herkes benimle arkadaş gibiydi ama alkollüyleyken hareketlerimden rahatsız oldular. Onlar da haklı olarak benim orada konaklamamam gerektiğini söylediler. Taksiden inmek istemedim çünkü param ve telefonum kayıptı. O sırada çantam da oteldeki odamda kalmıştı. Taksiciden de özür dilerim. Sadece taksinin içinde paramı ve telefonumu arıyordum.