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Giriş Tarihi: 24.3.2023

Brezilyalı modele silahlı saldırı

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Brezilyalı modele silahlı saldırı
İstanbul'da 3 yıldır yaşayan ve modellik yapan Brezilyalı Diego Da Silva Joaquim (31), bilmediği bir numaradan gelen "Kargonuz var" mesajına evde olmadığını bildirerek işyerinin konumuyla yanıt verdi. Bir süre sonra kargosunun geldiğini düşünerek dışarı çıkan Joaquim'e, kasklı bir kişi ateş etti. Bacağından ve kolundan yaralanan model tedavisinin ardından polise giderek şikâyetçi oldu. Türkiye'yi çok sevdiğini söyleyen Joaquim, "Böyle bir şey yaşadığım için şaşkınım. Türk polisine ve adaletine güvenim tam" dedi.

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Brezilyalı modele silahlı saldırı
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