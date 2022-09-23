Brigitte Macron’dan Emine Erdoğan’a sıfır atık teşekkürü





Macron, görüşmede, Emine Erdoğan'ı iklim kriziyle mücadele kapsamında, BM ile Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı'nı imzalaması dolayısıyla tebrik etti ve bu proje hakkında detaylı bilgi aldı. İki lider eşi, çevrenin yanı sıra sağlık ve eğitimle ilgili yürütülen projeler hakkında da karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.