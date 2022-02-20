ATV ekranlarının uzun soluklu ve sevilen yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster" 20 Şubat (bugün) yayınlanan son bölümünde Kenan İmirzalioğlu tarafından yarışmacıya sorulan Bristol Üniversitesi'nin araştırmasına göre, 17 yaşından başlayıp 71 yaşına kadar günde yaklaşık 1 paket sigara içen bir erkeğin içtiği her sigara ömrünü ortalama ne kadar azaltmaktadır? sorusunun cevabı merak konusu olarak yoğun şekilde araştırılmaya devam ediliyor.