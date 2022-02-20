Haberler Yaşam Haberleri Bristol Üniversitesi'nin araştırmasına göre, 17 yaşından başlayıp 71 yaşına kadar günde yaklaşık 1 paket sigara içen bir erkeğin içtiği her sigara ömrünü ortalama ne kadar azaltmaktadır?
Giriş Tarihi: 20.2.2022 22:35 Son Güncelleme: 20.2.2022 22:35

Bristol Üniversitesi'nin araştırmasına göre, 17 yaşından başlayıp 71 yaşına kadar günde yaklaşık 1 paket sigara içen bir erkeğin içtiği her sigara ömrünü ortalama ne kadar azaltmaktadır?

Bristol Üniversitesi’nin araştırmasına göre, 17 yaşından başlayıp 71 yaşına kadar günde yaklaşık 1 paket sigara içen bir erkeğin içtiği her sigara ömrünü ortalama ne kadar azaltmaktadır?

ATV ekranlarının reyting rekorları kıran yarışması “Kim Milyoner Olmak İster” yeni bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Hayatın pek çok noktasından seçilen sorular ve Kenan İmirzalioğlu’nun sunumuyla yarışmacılarının bilgisini sınayıp, para ödülü kazandıran ve televizyon başında izleyenlere yeni bilgiler kazandıran Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının 20 Şubat 2022 Pazar günü yayınlanan son bölümünde sorulan Bristol Üniversitesi'nin araştırmasına göre, 17 yaşından başlayıp 71 yaşına kadar günde yaklaşık 1 paket sigara içen bir erkeğin içtiği her sigara ömrünü ortalama ne kadar azaltmaktadır? sorusunun cevabı merak konusu oldu. İzleyenler tarafından merak edilen Bristol Üniversitesi'nin araştırmasına göre, 17 yaşından başlayıp 71 yaşına kadar günde yaklaşık 1 paket sigara içen bir erkeğin içtiği her sigara ömrünü ortalama ne kadar azaltmaktadır? sorusunun yanıtı ve diğer tüm bilgiler.

ATV ekranlarının uzun soluklu ve sevilen yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster" 20 Şubat (bugün) yayınlanan son bölümünde Kenan İmirzalioğlu tarafından yarışmacıya sorulan Bristol Üniversitesi'nin araştırmasına göre, 17 yaşından başlayıp 71 yaşına kadar günde yaklaşık 1 paket sigara içen bir erkeğin içtiği her sigara ömrünü ortalama ne kadar azaltmaktadır? sorusunun cevabı merak konusu olarak yoğun şekilde araştırılmaya devam ediliyor.



SORU: Bristol Üniversitesi'nin araştırmasına göre, 17 yaşından başlayıp 71 yaşına kadar günde yaklaşık 1 paket sigara içen bir erkeğin içtiği her sigara ömrünü ortalama ne kadar azaltmaktadır?

A- 1 Dakika
B- 5 Dakika
C- 11 dakika (CEVAP)
D- 55 dakika

ARKADAŞINA GÖNDER
Bristol Üniversitesi'nin araştırmasına göre, 17 yaşından başlayıp 71 yaşına kadar günde yaklaşık 1 paket sigara içen bir erkeğin içtiği her sigara ömrünü ortalama ne kadar azaltmaktadır?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA