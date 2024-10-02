Brokoli bağırsak sağlığını koruyor

Kış mevsimi sebzelerinden olan brokoli, sağlığa faydaları nedeniyle 'süper besin' olarak adlandırılıyor. Yapılan araştırmalar kanser ve kalp hastalıkları dâhil birçok hastalığa yakalanma riskini azaltan brokolinin bağırsaklar için de tam bir koruyucu olduğunu ortaya koydu. ABD'deki Pensilvanya Üniversitesi'nde fareler üzerinde bir çalışma yapıldı. Çalışmada, bir grup fareye brokoli içeren bir diyet verildi. Diğer grup ise brokoli içermeyen bir diyetle beslendi. Sonuçlar, brokoli tüketmeyen farelerin bağırsak bariyerlerinin zayıfladığını ve genel bağırsak sağlıklarının olumsuz etkilendiğini gösterdi.