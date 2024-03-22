Broşür bırakma cinayetinde işyeri sahibi tutuklandı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Güzeloluk Mahallesi 1830'uncu Sokak'taki şarküteri dükkanında dün saat 12.00 sıralarında CHP'nin seçim otobüsünden inen kişiler, dükkana broşür bıraktı. İş yeri sahibi Sinan Elbir, broşürleri bırakanları uyararak dükkândan çıkmalarını istedi. Bunun üzerine Ahmet B. ve iş yeri sahibi arasında tartışma çıktı.

TEK KURŞUNLA BİR ÖLÜ BİR YARALI

Ahmet B.'nin yeğenleri Haktan Faik Çoban ile Burak Devran Çoban'ın da dahil olduğu tartışma, kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında dükkan sahibi Sinan Elbir, çekmecedeki tabancasını çıkarıp tek el ateş etti. Haktan Faik Çoban'ın karnından girip çıkan mermi, Burak Devran Çoban'ın karnına saplandı. Olayın ardından adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekibi, iş yeri sahibi Sinan Elbir'i suç aleti tabancayla gözaltına aldı. Sağlık görevlileri, durumu ağır olan Haktan Faik Çoban'ı sedyeye alırken, diğer yaralı Burak Devran Çoban ise ambulansın yolcu koltuğunda yakındaki özel hastaneye kaldırıldı. Haktan Faik Çoban hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybederken, Devran Çoban'ın tedavisi sürüyor.

OLAY GÜVENLİK KAMERASINDA

Yaşanan olay ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, broşürü iş yerine bırakan Ahmet B. ile Sinan Elbir ile bir süre tartıştığı, Ahmet B'nin eline aldığı ürünleri market içine fırlattığı görüldü. Sinan Elbir, Ahmet B'ye tokat atarken, kavga iş yerinin dışına taştı. Taraflar ayrılırken, Ahmet B'nin 2 yeğeninin durumu görüp dayılarıyla birlikte iş yerine geldiği ve Sinan Elbir'i darp ettiği görülüyor. Sonrasında Sinan Elbir'in tezgahtan çıkardığı tabancayla tek el ateş ettiği de görüntülere yansıdı.

'CANIMI ZOR KURTARDIM'

Yaşanan cinayet ve yaralama olayının ardından Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan ve sorgusu tamamlanan Sinan Elbir. adliyeye sevk edildi. Gazetecilerin neden yaptınız sorusuna katil zanlısı, "Canımı kurtardım. Bela dükkanımda gelip bacağıma dolaştı" dedi. Savcılık sorgusunun ardından tutuklanması talebi ile nöbetçi mahkemeye sevk edilen Elbir tutuklanarak cezaevine gönderildi.