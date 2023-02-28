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Giriş Tarihi: 28.2.2023 13:18

BTK TIR’ı deprem bölgesinde çocuklara robotik kodlama öğretiyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Adıyamanlı çocuklar, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun BTK oluşturduğu mobil sınıfta yazılım eğitimine katıldı. SABAH gazetesine konuşan BTK İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire başkanı Mustafa Ermiş, “Buradaki amacımız çocukların kafasını dağıtmak, bilgisayarla oynamalarını robotik kodlamaya dair bir şeyler öğretmek. Uzun bir süre mobil tırımızla depremden etkilenen tüm bölgelerimizi gezeceğiz” dedi.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
BTK TIR’ı deprem bölgesinde çocuklara robotik kodlama öğretiyor

BTK Akademi, mobil sınıfa dönüştürdüğü konteyneri, gerekli bilgisayar, internet ve elektrik altyapısıyla donatıp robotik kodlama setleriyle afetzede çocuklar için yazılım projesini hayata geçirmek üzere deprem bölgesine gönderdi. Adıyaman'da konuşlandırılan mobil sınıfta eğitime katılan çocuklar, yazılımın temelini öğrenmeye başladı. Eğitim sayesinde deprem psikolojisinden biraz da olsa uzaklaşan çocuklar, eğlenceli anlar yaşadı.

"AMACIMIZ ÇOCUKLARIN KAFASINI DAĞITMAK"

Mustafa Ermiş yazılım alanında çevrim içi ve yüz yüze eğitimler verdiklerini belirterek; "BTK Akademi'de normal şartlar altında yaklaşık 1 milyon 300 bin kullanıcımıza online eğitimlerle yazılım alanında yetişmek üzere hizmet vermekteyiz. Ayrıca ülkemizin farklı şehirlerinde yüz yüze eğitimler de planlamaktayız. Depremle birlikte bu konteyneri mobil sınıf haline getirdik. Buradaki amacımız çocukların kafasını dağıtmak, bilgisayarla oynamalarını robotik kodlamaya dair bir şeyler öğretmek. Uzun bir süre mobil tırımızla depremden etkilenen tüm bölgelerimizi gezeceğiz " diye konuştu.

YAZILIM TEMELİNİ ÖĞRETMEYİ HEDEFLİYORUZ

Ermiş; "Deprem bölgesinde özellikle konteyner ve çadır kentlerde ortaokul grubundaki çocuklarımıza yazılımın temelini öğretebilmeyi planladık. Ülkemizin bu dönemde travmayı yaşayan çocuklarımızın gündemini biraz değiştirebilmek, eğlendirebilmek istedik. Bu vesileyle yazılım ve kodlama dünyasına ait bir farkındalık oluşturabilmek için deprem bölgemizde mobil sınıfımızda eğitim hizmetlerimize devam edeceğiz." Dedi.

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BTK TIR’ı deprem bölgesinde çocuklara robotik kodlama öğretiyor
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