BTK TIR’ı deprem bölgesinde çocuklara robotik kodlama öğretiyor

"AMACIMIZ ÇOCUKLARIN KAFASINI DAĞITMAK"

Mustafa Ermiş yazılım alanında çevrim içi ve yüz yüze eğitimler verdiklerini belirterek; "BTK Akademi'de normal şartlar altında yaklaşık 1 milyon 300 bin kullanıcımıza online eğitimlerle yazılım alanında yetişmek üzere hizmet vermekteyiz. Ayrıca ülkemizin farklı şehirlerinde yüz yüze eğitimler de planlamaktayız. Depremle birlikte bu konteyneri mobil sınıf haline getirdik. Buradaki amacımız çocukların kafasını dağıtmak, bilgisayarla oynamalarını robotik kodlamaya dair bir şeyler öğretmek. Uzun bir süre mobil tırımızla depremden etkilenen tüm bölgelerimizi gezeceğiz " diye konuştu.