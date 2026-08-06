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Giriş Tarihi: 6.08.2026 10:37

Bu 4 burcun başına talih kuşu konacak! İşte yılın ikinci yarısında şansı dönecek burçlar

Gökyüzündeki büyük değişim yılın ikinci yarısına damga vuracak. 2026 yılının ikinci yarısı, cesur adımlar atanlar, değişime direnmeyenler ve ne istediğini bilenler için büyük sürprizler hazırlıyor. Özellikle 4 burç için finansal rahatlama, kariyerde büyük sıçrama ve sürpriz aşk fırsatları kapıda! İşte, 2026'nın ikinci yarısında yıldızı parlayacak 4 burç.

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Haber Girişi Serap Salman - Editör

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Bu 4 burcun başına talih kuşu konacak! İşte yılın ikinci yarısında şansı dönecek burçlar
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