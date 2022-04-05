‘Bu acının tarifi yok, içim yanıyor’

DENİZLİ Pamukkale'de gıda mühendisi kız arkadaşı Şebnem Şirin'i (26) 12 yerinden bıçaklayıp boğazını keserek öldüren Furkan Zıbıncı'nın (26) yargılanmasına başlandı. Zıbıncı hakkında "beden bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiyi tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istendi. Yaşanan olayla ilgili hiçbir şey hatırlamadığını söyleyen Zıbıncı, sadece sim kartı çıkarıp çöpe attığını hatırladığını ifade etti. Duruşma öncesi konuşan Şebnem Şirin'in annesi Pervin Tokat ise "Acımız tarifsiz ve büyük. Şebnem için buradayız, içimiz yanıyor" dedi.