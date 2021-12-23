Bu acıya can dayanmaz

Acı haberi alan kadının eşi gözyaşları içinde cenazeye sarılarak, "Ne olursunuz yüzüne bir bakayım. Allah'ınızı severseniz ne olursunuz yüzüne bir bakayım.Yalvarırım ne olursunuz" diye gözyaşı yürekleri dağladı. Kaza, Kepez ilçesi Düdenbaşı Mahallesi 2337 Sokak üzerindeki Doğ-Sel Sitesi içinde meydana geldi. Sürücü Volkan G,'nin (38) site içerisindeki markete 15 NU 867 plakalı kapalı kasa kamyonet ile ürün bıraktı. Başka bir çıkış olmadığı için giriş yaptığı noktaya doğru geri manevra yapmaya başladı. Bu sırada yoldan geçen Dürdane Eser, aracın altında kaldı.

İTFAİYE ÇIKARDI

Kamyonetin altında birinin kaldığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Aracın altında birkaç metre sürüklenen yaşlı kadını itfaiye aracın ön bölümünün altından çıkardı. Sağlık ekipleri Eser'in hayatını kaybettiğini belirledi. Sürücü Volkan G, ise polis ekipleri tarafından karakola götürüldü. Acı haberi alan Dürdane Eserin, eşi Selim Eser ve çocukları gözyaşlarına boğularak sinir krizi geçirdi. Acılı eşin ve çocukların feryatları yürekleri dağlarken yakınları tarafından güçlükle sakinleştirildi.

EŞİ CENAZEYE SARILDI

İşteyken acı haberle olay yerine gelen eşi Selim Eser'i ise sakinleştirmek kolay olmadı. Eser, eşinin cenazesine sarılarak gözyaşları döktü. Eşinin yüzünü görmek isteyen Selim Eser,'Hayır bakacağım. Kim vurdu, kim vurdu. Vuran adam nerede. Ne olursunuz yüzüne bir bakayım. Allah'ınızı severseniz ne olursunuz yüzüne bir bakayım.Yalvarırım ne olursunuz" dedi.

KIZI YERLERDE SÜRÜNDÜ





Kızı emine ise ise 'anne anne' diyerek gözyaşları döktü. Eşinin yüzünü son kez görmek isteyen Selim Eser'i, polis ekipleri sarılarak sakinleştirmeye çalıştı. Apartman pencerelerinden video çekenlere ise Eser'in yakınları tepki gösterdi.yaşı kadından geriye olay yerinde terliği ve çantası kaldı.

Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Eser'in cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.