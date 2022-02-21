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Giriş Tarihi: 22.2.2022

Bu acıya yürek dayanmaz

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Bu acıya yürek dayanmaz
Antalya'da ailesi ile birlikte hafta sonu pikniğe giden 3 yaşındaki Ali Kayatepe kaza kurbanı oldu. Anne Fatoş Kayatepe'nin cenaze aracına koşarak, "Alim gitme" feryadı yürekleri dağladı. Antalya'da yaşayan Mustafa ve Fatoş Kayatepe çifti, önceki gün 3 yaşındaki oğulları Ali'yi de alarak Kepez ilçesindeki Kirişçiler yolunda bulunan ormanlık alana piknik yapmaya gitti. Gün boyu eğlenen aile, akşamüzeri dönüş hazırlıklarına başladı. Bu sırada baba Mustafa Kayatepe, oğlu Ali ile birlikte yol kenarındaki araca bindi. Ancak, H.Y.'nin kullandığı kamyonet, kontrolden çıkarak, baba-oğulun içinde bulunduğu otomobile hızla çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilden fırlayan Ali Kayatepe, kamyonetin altında kalarak öldü. Sürücü H.Y. gözaltına alınırken, küçük Ali'nin cesedi Adli Tıp'a gönderildi.

'ALİM GİTME NE OLUR!'
OĞULLARININ cenazesini almak için morg önüne gelen anne Fatoş ve baba Mustafa Kayatepe güçlükle ayakta durabildi. Anne Fatoş Kayatepe'nin, "Alim gitme ne olur" diyerek cenaze aracına koşması yürekleri dağladı. Minik Ali'nin cansız bedeni Serik'in ilçesi Gebiz Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi. Acılı baba Mustafa Kayatepe, "Oğlumla aracın içinde otururken dikiz aynasından hızla bir aracın geldiğini fark ettim. Aşağıya inip yavaş gelmesi için el ettim. Ancak bizim araca arkadan çarptı. Bu sırada Ali'yi çarpan aracın altında buldum. Allah kimseye evlat acısı vermesin" diyerek gözyaşı döktü.

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Bu acıya yürek dayanmaz
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