Bu acıya yürek dayanmaz

Yalçın (40) ve Hatice İnan (35) çiftinin evliliklerinden 4 çocukları dünyaya geldi. En büyük çocukları Nazlıcan'a 2016 yılında Fankoni Aplastik Anemisi bilinen adıyla kan hastalığı teşhisi konuldu. Birçok kez yoğun bakımda kalan Nazlıcan'ın bünyesi çektiği acılara daha fazla dayanamadı ve 21 Ocak tarihinde hayatını kaybetti.





Aynı hastalığı taşıyan Muhammed'de ablası gibi neredeyse hastanede büyüdü. Birçok bağışçıdan kan toplanan Muhammed'de hastalık karşısında yenik düştü. Küçük Muhammed ablasının yanında toprağa verildi. Çiftin diğer çocuklarından 2,5 yaşındaki Ömer Ali'de hastalığın belirtileri olurken, ablası 8 yaşındaki Kübra Nur da hastalığı taşıyıcı konumda yer alıyor.





'MUHAMMED'DE NAZLICAN GİBİ SOLMASIN DEMİŞTİ'

Baba Yalçın İnan daha önce SABAH'a yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı. İnan, "Kızım çok çabaladı ama rabbim daha fazla acı çektirmedi ve kızım melek oldu. Oğlum Muhammed'de sürekli hastaneye gitmek durumunda. Hayatları hastane koridorlarında, odalarında geçiyor.





Baba ne zaman arkadaşlarımla oynayacağım, ne zaman okula gideceğim diye soruyorlar. Ama elimizden bir şey gelmiyor. Enfeksiyon kapmamaları gerekiyor. Onları korumak için elimizden geleni yapıyoruz. Mecbur kalmadıkça evden çıkmıyorlar. Bu yavrularımın sonuda Nazlıcan gibi olmasın diye mücadele ediyoruz. Bunları kurtarmak istiyoruz."