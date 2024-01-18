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Giriş Tarihi: 19.1.2024

Bu acıya yürek dayanmaz

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
Bu acıya yürek dayanmaz
Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan ve 3 ay önce anne olma sevinci yaşayan Büşra Ö., Merva isimli bebeğini emzirip uyuttu. Bebeğinin yanında kendisi de uyuyan anne, bir süre sonra uyanıp kontrol ettiği bebeğinin hareket etmediğini fark etti. Hemen 112'yi aradı. Kalp masajı yapılarak ambulansa alınan Merva bebek İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bebek, doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti. 3 ay önce anne olma sevinci yaşayan anne Büşra Ö. ve baba Ömer Ö., büyük üzüntü yaşadı. Bebeğin ölümüne, nefes borusuna kaçan anne sütünün neden olduğu tahmin ediliyor.

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Bu acıya yürek dayanmaz
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