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Giriş Tarihi: 26.5.2024

Bu acıya yürek dayanmaz

Bu acıya yürek dayanmaz
Düzce'de okulda yediği sandviçin bir parçasının nefes borusuna kaçması sonucu yaşamını yitiren 8 yaşındaki Eftelya Kaymak son yolculuğuna gözyaşlarıyla uğurlandı. Etfelya'nın cenazesi, Ağa Mahallesi'ndeki Yeşil Cami'ye getirildi. Düzce Müftüsü Osman Aydın'ın kıldırdığı namazın ardından Eftelya'nın cenazesi, Düzce Şehir Mezarlığı'na defnedildi. Cenaze töreninde küçük kızın yakınları gözyaşlarına boğuldu. Düzce Valiliğinden yapılan açıklamada, olayla ilgili hukuki sürecin başlatıldığı bildirilmişti. AA
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Bu acıya yürek dayanmaz
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