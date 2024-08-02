Bu acıya yürek dayanmaz... Şanlıurfa’daki kazada vefat eden 5 çocuk Kürtçe ağıtlarla defnedildi

Cenazede güçlükle ayakta durmaya çalışan çocukların dedesi Mehmet İsi," Bu biçer miydi, patoz muydu, neydi? Bir araba 7 insana nasıl çarpar" diyerek tepki gösterdi. Dede Mehmet İsi," Çocuklar babalarıyla parka varmadan iniyor, babaları arabadan eşyaları çıkartırken, çocuklarda kaldırımda bekliyordu, diğer sürücü geliyor hem parktaki araca ve hem de kaldırımdaki çocuklara çarpıyor. Yani ne oldu bizde bilemedik" dedi.