Bu acıya yürek dayanmaz... Şanlıurfa’daki kazada vefat eden 5 çocuk Kürtçe ağıtlarla defnedildi

Kazanın ardından otopsi işlemleri tamamlanan 5 çocuğun cenazesi hastaneden alınarak Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Çıkrık kırsal mahallesi Asiçayır mezrasına getirildi. Öğle namazı müteakip aile mezarlığına getirilen Gülbahar (9), Leyla (5) ve Muhammed (8) kardeşler ile kuzenleri Rukiye (9) ve Serhat İsi (7) kardeşler yan yana toprağa verildi.
Cenazeler aile ve akrabaların yanı sıra Siverek Kaymakamı Musa Aydemir, Belediye Başkan vekili Cumali Bayram ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Taziyeye gelip aileye başsağlığı dileyen Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, çocukların dedesiyle bir süre konuşarak aile fertleriyle görüştü.
Cenazede güçlükle ayakta durmaya çalışan çocukların dedesi Mehmet İsi," Bu biçer miydi, patoz muydu, neydi? Bir araba 7 insana nasıl çarpar" diyerek tepki gösterdi. Dede Mehmet İsi," Çocuklar babalarıyla parka varmadan iniyor, babaları arabadan eşyaları çıkartırken, çocuklarda kaldırımda bekliyordu, diğer sürücü geliyor hem parktaki araca ve hem de kaldırımdaki çocuklara çarpıyor. Yani ne oldu bizde bilemedik" dedi.
Kuzen ve çocukların anne ve babası ise hastanede yoğun bakımda olduğu için cenazeye katılmadığı görüldü.
OLAYIN GEÇMİŞİ
Akçakale karayolu Eyyübiye Millet Bahçesi yakınlarında dün akşam saatlerinde kontrolden çıkan otomobilin kaldırımdaki yayalara çarpması sonucu Gülbahar, Leyla ve Muhammed İsi kardeşler ile kuzenleri Rukiye ve Serhat İsi kardeşler hayatını kaybetmiş, Rukiye ve Serhat İsi kardeşlerin anne-babasıyla 1 kardeşi de yaralanmıştı.