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Giriş Tarihi: 1.10.2022

‘Bu adam beni öldürecek’

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
‘Bu adam beni öldürecek’
Antalya'da yaşayan güzellik uzmanı Gamze Altınkaynak 9 yıl önce özel bir hastanede sağlık çalışanı olarak çalışan Erol Altınkaynak ile severek evlendi. Ancak 3 yıl sonra Erol Altınkaynak uyuşturucu kullanmaya ve eşine şiddet uygulamaya başladı. Uğradığı şiddete dayanamayan Gamze Altınkaynak'a, ayrılmak istediği eşi hakkında 8 kez uzaklaştırma kararı aldırdı. Ancak eşi peşini bırakmadı. Boşanma aşamasında olduğu eşi Erol Altınkaynak'ın son olarak kardeşi ve kendisini pompalı tüfekle kovaladığını söyleyen Gamze Altınkaynak, "Apartmana sığınıp kapıyı kapatmasaydık beni öldürecekti. Şikâyetçi oldum.



Polis gözaltına aldı. Ancak adliyeden serbest kaldı. Bana sürekli şiddet uyguluyordu. Uyuşturucu kullanmaktan ve satmaktan defalarca gözaltına alındı, hapse girdi çıktı. Silahlı tehditten aldığı 2 yıl 6 ay ve uyuşturucudan aldığı 37 yıl hapis cezaları Yargıtay onayını bekliyor. Artık dayanacak gücüm kalmadı. Bu adam beni öldürecek ne olur önlem alınsın. Ne olur beni bu adamdan kurtarın. Yoksa 2 çocuğum annesiz kalacak" diyerek yaşadığı korkuyu dile getirdi.

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