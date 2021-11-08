"Bu adamı meclisten atın!"

Bitlis'in Tatvan-Hizan karayoluna 4 yıl önce tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde ikamet eden Jandarma Uzman Onbaşı İbrahim Halil Ateş şehit olmuştu. Şehit Babası Şanlıurfalı Celal Ateş (52) İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan şehit ailesine küfür etmesi Şehit Ailelerinden büyük tepki geldi.

Şehit Babası Celal Ateş; "İYİ Partili bu milletvekili Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden ihraç edilsin. Şehit Ailelerine küfür eden bir milletvekili mecliste yeri yoktur bunlar şimdi bize küfür ediyorlar iktidar olsalar bizi boğarlar. Bizim paramızla maaş alan bu hain mecliste oturmamalı, böyle adamların mecliste oturma hakkı yoktur. Şehit ailelerine küfür eden ve ihanet eden bu adamı 'Şehit Aileleri' olarak biz affetmeyiz. Bu adamın orada oturma hakkı yoktur. Şehitlere ve Türk halkına ihanet etmiştir. Meclis toplanıp bu adamı bir an önce ihraç etmeli ve milletvekiliği düşürülmeli grup başkan vekiliğinden istifa etmesi kendisini ve partisini kurtaramaz. Biz şehit aileler olarak Lütfü Türkkan ve İYİ Partiyi kınıyoruz, evlatlarımız vatan için şehit oldular bunlar paramızla maaş alıp bize küfür hakaret ve küfür ediyorlar halk bunlara gereken ders vermelidir" diye konuştu