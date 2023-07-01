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Giriş Tarihi: 1.7.2023 08:43 Son Güncelleme: 1.7.2023 09:09

Bu altın yatırımlık değil içmelik

Bursalı altın imalatçısı Ekrem Filiz, en önemli yatırım araçlarından biri olan altını içilecek hale getirdi. İçimlik altına vatandaşlar da yoğun ilgi gösteriyor.

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
Bu altın yatırımlık değil içmelik

Bursa Kapalı çarşıda uzun yıllar altın imalatı yapan kuyumcu Ekrem Filiz, yaptığı araştırmalar sonucunda altını içindeki zararlı bileşenlerden ayırarak içilebilir hale getirdi.

İçilebilir hale getirdiği altın tozuna Tarım ve Orman Bakanlığından ek gıda takviyesi izni aldı. Ekrem Filiz'in içilebilir hale getirdiği ve çok fazla faydasının olduğunu belirttiği altın tozları Türkiye'nin pek çok ilinden ve yurt dışından talep görüyor. Altın tozlarını yarım ve bir gramlık şişelerde satışa sunuyor. Gramı bin 400 lira olan içilebilir altın tozu oldukça fazla rağbet görüyor.

SİYANÜRDEN ARINDIRILIYOR

Bu işi 7 yıldır yaptığını ifade eden Ekrem Filiz, "Bu ürün Tarım ve Orman Bakanlığından ek gıda takviyesi olarak onay almış bir üründür. Bakanlık bu ürünün toz olarak satışına izin veriyor. Sıvısını ayrıca yanında veriyoruz. Alan kişiler tozla sıvıyı karıştırıp içiyorlar. Biz yapmış olduğumuz işlemle altının içindeki siyanürü imha edip içindeki yararlı mineralleri bırakıyoruz. İçilebilir altın manna tozu olarak bilinir. Ürettiğimiz bu ürün yurt içi ve yurt dışından yoğun talep görüyor." dedi.

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Bu altın yatırımlık değil içmelik
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