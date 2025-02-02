Bu atölyeler geleceğe yön veriyor

Milli Eğitim Bakanlığınca 81 ilde oluşturulan Zanaat Atölyeleri Kırşehir'de yarıyıl tatilinde öğrencilere kapılarını açtı. Gençler, atölyelerde mesleki yetkinliklerini artırırken, gelecekteki kariyerleri için bilinçli seçimler yapmalarına yardımcı olacak deneyimler kazanıyor. Kırşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Bilişim Teknolojisi ile Elektrik Elektronik Teknolojisi dersleri ile öğrenciler yarıyıl tatili sürecinde de meslek öğrenmeye devam ediyor. Milli Eğitim Müdürü Yasin Gülşen, "Herkesin bir mesleği olsun" hedefi doğrultusunda, Cumhurbaşkanlığının onayıyla ilde açılan zanaat atölyelerinde 7. ve 8. sınıf öğrencilerine mesleki eğitim verildiğini belirtti.