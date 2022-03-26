Bu bayram daha neşeli geçecek

Salgında vakaların ve ölüm oranlarının giderek düştüğünü belirten Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhan: Ramazan süresince tedbirlere devam edilmesiyle bayramda çok daha iyi rakamları görebileceğiz
Koronavirüs salgınında uzmanlardan umutlandıran açıklamalar geldi. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi ve Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, son dönemlerde koronavirüs vaka ve ölüm oranlarındaki düşüşe dikkat çekti. Prof. Dr. İlhan, "Biliyorsunuz daha 2 ay öncesinde günlük 300 kadar vefat sayısını görmüştük. Ama Allah'a şükür son bir haftadır baktığımızda 100'ün altında vefat sayılarımız var. 80'lerin altını gördük ve inşallah bu rakamlar daha aşağı doğru gidecek. Bu arada artık koronavirüsün yeni döneminde herkesin de bildiği gibi artık aşılamanın ön plana çıktığı, bireysel tedbirlerin önde olduğu bir süreç yaşıyoruz" dedi.
Prof. Dr. İlhan, "İnsanlar 2 yıldır Ramazan Bayramı yaşayamıyordu. 2 yıldır ramazanda bir araya gelemiyor, iftarlarda bir arada bulunamıyordu. O yüzden bu süreci daha iyi yaşayabilmek için, şurada çok az da bir zaman kalmışken, bizlerin bu dikkatli yaşam tarzını sürdürmesiyle inşallah bu sene çok daha iyi bir süreç yaşayabileceğimize inanıyorum. Ramazan ayının gelmesiyle birlikte insanların en azından gündüz vaktinde kalabalıkta bir araya gelmeyeceklerini, sosyal yaşamlarını erteleyeceklerini düşündüğümüzde, sürecin olumluya gitmesine de ramazan ayının katkı yapacağına inanıyorum.
Hem aşılamanın belli bir seviyeye gelmesi, bulaş ile ilgili insanların artık bilgi sahibi olması, kapalı ortamların temiz hava ile havalandırılm- asına dikkat edilmesi ve kalabalıklarla bir araya gelmeme durumu söz konusu olduğunda inşallah bayramda çok daha iyi rakamları görebileceğimizi düşünüyorum. Yaz aylarında çok daha iyi zamanları yaşayacağımızı düşünüyorum" dedi.
'YENİ DALGA BEKLEMİYORUZ' Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Şevket Özkaya ise koronavirüsün bulaşma hızının yavaşladığını belirterek, "Eskisi gibi büyük dalgaların olduğu, vakaların 100 binlere vurduğu dalgalanmalar beklemiyoruz. Servislerimiz ve yoğun bakımlarımız tek tek kapatılmaya başlandı. Bu çok sevindirici haber" dedi.