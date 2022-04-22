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Giriş Tarihi: 23.4.2022

Bu bayramda sevdiklerinize doya doya sarılın

DİDEM SEYMEN DİDEM SEYMEN
Bu bayramda sevdiklerinize doya doya sarılın
İSTANBUL İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde Kovid-19 salgınıyla ilgili vatandaşları sevindirecek açıklamalarda bulundu. Görüntülü görüşme ile SABAH'ın sorularını yanıtlayan Memişoğlu, "Bu bayram sevdiklerimize sarılalım mı, yaşlılarımızı ziyaret edelim mi? Yoksa bir bayram daha mı sabredelim?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Yaşlılarımız aşılandı. Onlar zaten çok dikkat etti. Bizim onlarla vakit geçirmemiz gerekli, onlardan öğreneceğimiz çok şey var. Hiç ölmeyecekmiş gibi yaşıyoruz ama öleceğiz. Yaşlılarımızı ziyaret etmeliyiz, onların deneyimlerinden, yaşam tecrübelerinden dersler çıkarmalıyız, çocuklarımız onlarla vakit geçirmeli, sohbet etmeli. O yüzden bu bayramı, bayram gibi geçirin. Sevdiklerinize doya doya sarılın. Yaşlılarınızı ziyaret edin, ellerini öpün." Prof. Dr. Memişoğlu, "Artık pandemi kelimesinden korkmayın ama hep önlem alın. Gripseniz, hastaysanız maskenizi takın; sevdiklerinize zarar vermeyin. İyi beslenin, hareketli olun, alkol ve sigaradan uzak durun, hastalıklardan korunun. Aşı ve maskenin ne kadar koruyucu olduğunu biliyoruz. Bu pandemi bitip başka pandemiler gelse de onlarla da savaşırız. Artık bulaşıcı hastalıklarla mücadeleyi öğrendik. Toplumda sağlık kültürü oluştu" ifadelerini kullandı.

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Bu bayramda sevdiklerinize doya doya sarılın
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