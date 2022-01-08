Bu belgesel çok konuşulacak! A Haber, FOX’un maskesini düşürdü

TÜRK AİLE YAPISI HEDEF ALINDI
Pagan ve satanist ritüellerin propagandasının yapıldığı programda algı çalışması yapılarak, Türk aile yapısı, gelenek ve görenekleri hedef alındı.
"KÜRESEL GÜÇLER İSLAM DÜNYASI ÜZERİNDE DİNE KARŞI DİN PROJESİNİ UYGULAMAYA ÇALIŞIYORDU"
Aytekin yaptığı açıklamada, "Küresel güçler yüzyıllardır İslam dünyası üzerinde dine karşı din projesini uygulamaya çalışıyordu. Hedef, ulus devletlerin yıkılması, tek tanrılı dinlerin yok edilmesi, yeni bir dine dayalı dünya düzeni kurulması projesiydi." ifadelerine yer verdi.