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Giriş Tarihi: 8.1.2022 21:58 Son Güncelleme: 8.1.2022 22:02

Bu belgesel çok konuşulacak! A Haber, FOX'un maskesini düşürdü

Bu belgesel çok konuşulacak! A Haber, FOX’un maskesini düşürdü

Yılbaşı gecesi FOX TV'de yayınlanan 'Maske kimsin sen?' adlı program tepkilerin hedefi olmuştu. Programda pagan ve satanist ritüellerin propagandası yapılırken, Türk aile yapısı, gelenek ve görenekler açık şekilde hedef alınmıştır. A Haber Şef Editörü Burhan Aytekin yayınladığı analiz haber ile adeta FOX'un maskesini düşürdü. İşte Aytekin'in analiz haberi...

Yılbaşı gecesi FOX TV'de ilk bölümü yayınlanan 'Maske kimsin sen?' adlı programda pagan ve satanist ritüellerin propagandası yapılmıştı. Program tepkilerin nedeni olurken, konuyla ilgili olarak RTÜK harekete geçti ve programla ilgili inceleme başlattı.

TÜRK AİLE YAPISI HEDEF ALINDI

Pagan ve satanist ritüellerin propagandasının yapıldığı programda algı çalışması yapılarak, Türk aile yapısı, gelenek ve görenekleri hedef alındı.

A HABER, FOX'UN MASKESİNİ DÜŞÜRDÜ

Konuyla ilgili olarak A Haber Şef Editörü Burhan Aytekin bir analiz haber yayınlayarak, adeta FOX'un maskesini düşürdü. Aytekin'in hazırladığı analiz haberde 'New Age' tarikatlarının Türkiye operasyonları masaya yatırıldı.

"KÜRESEL GÜÇLER İSLAM DÜNYASI ÜZERİNDE DİNE KARŞI DİN PROJESİNİ UYGULAMAYA ÇALIŞIYORDU"

Aytekin yaptığı açıklamada, "Küresel güçler yüzyıllardır İslam dünyası üzerinde dine karşı din projesini uygulamaya çalışıyordu. Hedef, ulus devletlerin yıkılması, tek tanrılı dinlerin yok edilmesi, yeni bir dine dayalı dünya düzeni kurulması projesiydi." ifadelerine yer verdi.

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Bu belgesel çok konuşulacak! A Haber, FOX'un maskesini düşürdü
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